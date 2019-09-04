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Espreso.tvСпортСтало известно, сколько "Шахтер" заплатил за Коноплянку

Стало известно, сколько "Шахтер" заплатил за Коноплянку


фото: twitter
"Шахтер" заплатил немецкому "Шальке" за украинского полузащитника Евгения Коноплянку 1,5 млн евро

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, "Шахтер" выгодно приобрел 29-летнего хавбека и отдал за него только 1,5 млн евро. В частности, авторитетный сайт, который специализируется на трансферах футболистов - Transfermarkt.de - оценивает рыночную стоимость Коноплянки в 6,5 млн евро.

В составе "Шальке" Коноплянка провел 3 года, сыграл в 78 матчах, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.

 

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