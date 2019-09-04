Стало известно, сколько "Шахтер" заплатил за Коноплянку
4 сентября, 2019, 10:42
"Шахтер" заплатил немецкому "Шальке" за украинского полузащитника Евгения Коноплянку 1,5 млн евро
Об этом сообщает Bild.
По информации издания, "Шахтер" выгодно приобрел 29-летнего хавбека и отдал за него только 1,5 млн евро. В частности, авторитетный сайт, который специализируется на трансферах футболистов - Transfermarkt.de - оценивает рыночную стоимость Коноплянки в 6,5 млн евро.
В составе "Шальке" Коноплянка провел 3 года, сыграл в 78 матчах, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.
- 2 сентября "Шахтер" объявил о подписании контракта с игроком национальной сборной Евгением Коноплянкой.
- 3 сентября Коноплянка попрощался с болельщиками и футболистами немецкого "Шальке" после трансфера в "Шахтер".
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