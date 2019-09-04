Конкурент Ярмоленко в "Вест Хэме" выбыл до конца года
4 сентября, 2019, 16:39
Конкурент украинца Андрея Ярмоленко в борьбе за место правого вингера в лондонском "Вест Хэме" Микейл Антонио не сыграет до конца года из-за травмы
Об этом сообщает Sky Sports .
На прошлой неделе Микейл Антонио был заменен уже на 8-й минуте матча Кубка английской лиги против "Ньюпорта" из-за травмы подколенного сухожилия. 4 сентября англичанин был успешно прооперирован и будет восстанавливаться в течение трех-четырех месяцев.
Микейл Антонио является непосредственным конкурентом Андрея Ярмоленко на позиции правого вингера, в нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах в различных турнирах, но не отметился результативными действиями. На счету украинца в новом сезоне три игры и один гол за "Вест Хэм".
- Напомним, 31 августа первый в сезоне гол Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Норвич" в 4-м туре чемпионата Англии.
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