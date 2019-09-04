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Espreso.tvОбществоКонцерта экс-регионалки Повалий во дворце "Украина" не будет

Концерта экс-регионалки Повалий во дворце "Украина" не будет

Во дворце искусств "Украина" концерта экс-регионалки Таисии Повалий, которая бежала в РФ, не будет

Об этом сказал директор Национального дворца искусств "Украина" Роман Недзельский во время брифинга, передает Укринформ.

"Концерта Таисии Повалий во дворце "Украина" не будет, так как не соблюдена вся процедура... Если она украинская певица, то должна адаптироваться к тому, что у нас сегодня есть. Если она не адаптируется, то социум ее не воспримет", - сказал Недзельский.

Также он отметил, что никаких предварительных соглашений с артисткой подписано не было.

Недзельский добавил, что на эти даты уже даже запланированы другие мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что Таисия Повалий планировала дать сольный концерт в киевском НДИ "Украина" 10 декабря.

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