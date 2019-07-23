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Espreso.tvОбществоЭкс- "регионалка" Повалий, сбежавшая в Россию, анонсировала концерт в Киеве

Экс- "регионалка" Повалий, сбежавшая в Россию, анонсировала концерт в Киеве


фото: youtube
Таисия Повалий планирует дать сольный концерт в киевском НДИ "Украина" 10 декабря

Соответствующая информация размещена на сайте национального билетного оператора, сообщает Еспресо.TV.

Концерт бывшей депутата от "Партии регионов", которая после Майдана сбежала в Россию, состоится 10 декабря 2019 года в Национальном дворце искусств "Украина".

Стоимость билетов составляет от 390 грн до 2990 грн.

Сама бывшая регионалка, которая с 2014-го не давала концертов в Украине, так комментирует предстоящее шоу: "Приглашаю вас, дорогие мои друзья, на свой юбилейный концерт! Это будет встреча особая, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и получила!"

Таисия Повалий 7 сентября 2014 года вместе с группой депутатов "За мир и стабильность" посещала Госдуму России. Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

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