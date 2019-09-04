Депутаты Киевсовета просят Зеленского назначить Кличко на должность главы КГГА

4 сентября, 2019, 20:31

Главы депутатских фракций Киевсовета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу повторного назначения Виталия Кличко на пост главы КГГА

Об этом Виталий Кличко написал в Facebook.

"О своей позиции уже заявили председатели депутатских фракций Киевсовета. Они обратились к президенту с целью обеспечения в Киеве местного самоуправления, назначить Виталия Кличко на должность председателя Киевской городской государственной администрации", - написал мэр.

Обращение подписали главы депутатских фракций "Солидарнисть", "Батькивщина", "Свобода" и "Самопомич".

Кличко убежден, что его уволить могут только киевляне, которые на выборах избрали его же городским главой.

Напомним, 4 сентября Кабмин единогласно одобрил увольнение Кличко.