Бьорндален отреагировал на смерть знаменитого норвежского биатлониста
4 сентября, 2019, 16:13
Лучший биатлонист всех времен Уле Эйнар Бьорндален отреагировал на преждевременную смерть бывшего партнера по сборной Норвегии Ханевольда
Об этом Бьорндален сообщил в Instagram.
"Хальвард был оплотом нашей команды на протяжении многих лет. Прекрасный человек и спортсмен с большим сердцем и всегда хорошим настроением. Покойся с миром", - написал Бьорндален.
Ханевольд умер в 49 лет. Норвежец трижды выигрывал золото Олимпийских игр (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010). Кроме того, на его счету два олимпийских серебра и одна бронза, а также 17 медалей на чемпионатах мира: 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.
Ханевольд завершил карьеру в 2010 году в 40 лет. Работал экспертом на норвежском телевидении.
- Напомним, легендарный норвежский биатлонист Ханевольд умер 3 сентября .
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