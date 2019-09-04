Бьорндален отреагировал на смерть знаменитого норвежского биатлониста

4 сентября, 2019, 16:13

Лучший биатлонист всех времен Уле Эйнар Бьорндален отреагировал на преждевременную смерть бывшего партнера по сборной Норвегии Ханевольда

Об этом Бьорндален сообщил в Instagram.

"Хальвард был оплотом нашей команды на протяжении многих лет. Прекрасный человек и спортсмен с большим сердцем и всегда хорошим настроением. Покойся с миром", - написал Бьорндален.

Ханевольд умер в 49 лет. Норвежец трижды выигрывал золото Олимпийских игр (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010). Кроме того, на его счету два олимпийских серебра и одна бронза, а также 17 медалей на чемпионатах мира: 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.

Ханевольд завершил карьеру в 2010 году в 40 лет. Работал экспертом на норвежском телевидении.