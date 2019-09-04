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Espreso.tvСпортБьорндален отреагировал на смерть знаменитого норвежского биатлониста

Бьорндален отреагировал на смерть знаменитого норвежского биатлониста


фото: Teller Report
Лучший биатлонист всех времен Уле Эйнар Бьорндален отреагировал на преждевременную смерть бывшего партнера по сборной Норвегии Ханевольда

Об этом Бьорндален сообщил в Instagram.

"Хальвард был оплотом нашей команды на протяжении многих лет. Прекрасный человек и спортсмен с большим сердцем и всегда хорошим настроением. Покойся с миром", - написал Бьорндален.

Ханевольд умер в 49 лет. Норвежец трижды выигрывал золото Олимпийских игр (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010). Кроме того, на его счету два олимпийских серебра и одна бронза, а также 17 медалей на чемпионатах мира: 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.

Ханевольд завершил карьеру в 2010 году в 40 лет. Работал экспертом на норвежском телевидении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halvard var grunnpilaren i vårt team over så mange år . Fantastisk person og utøver med et stort hjerte og alltid godt humør . Hvil i fred .....

Публикация от Ole Einar Bjørndalen (@oleeinarbjorndalen)

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