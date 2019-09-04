Байден возобновил отрыв в президентской гонке
"Байден приобретает 30-процентную поддержку на избирательных участках, за ним следуют (Элизабет) Уоррен с 21 процентом и сенатор Берни Сандерс с 20 процентами", - отмечается в сообщении.
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При этом уточняется, что Байден получил подавляющую поддержку среди избирателей, ориентированных на борьбу с глобальными климатическими изменениями. В то же время подобный отрыв экс-вице-президент продемонстрировал и по результатам других исследований.
Следует заметить, что всего месяц назад основные конкуренты Байдена в демократическом лагере - Уоррен и Сандерс - получили ощутимое увеличение поддержки избирателей. Тогда американские СМИ допускали, что в случае продолжения такой тенденции Джо Байден может потерять первенство в составе Демократической партии США.
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