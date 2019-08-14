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Espreso.tvМирПредоставление оружия, привлечение инвестиций и антикоррупционные реформы: Байден хочет сделать Украину приоритетом международной политики

Предоставление оружия, привлечение инвестиций и антикоррупционные реформы: Байден хочет сделать Украину приоритетом международной политики

Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден готов сделать Украину приоритетом международной политики в случае победы

Совет по международным отношениям США (CFR) опросил кандидатов от Демократической партии (всего их номинируется 24) об их позиции и, в частности, намерений противостоять российской агрессии против Украины.

"Я сделал бы Украину приоритетом международной политики", - заявил Джо Байден, цитирует "Голос Америки".

"В военной сфере я предоставил бы политику безопасности помощь от США, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена", - добавил он.

"В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России, особенно если "Северный поток 2" будет построен в этом году, что значительно повредит доступу Украины к российскому газу", - сказал Байден.

Он пообещал также: "Я бы обеспечил, чтобы помощь США Украине предоставлялась лишь при условии антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов".

"Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, продолжающуюся в Украине", - заявил Байден.

"Наша стратегическая цель - поддержать эволюцию демократического, единого, суверенного Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок", - добавил он.

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