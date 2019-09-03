Во фракции Медведчука хотят обжаловать в КСУ закон о неприкосновенности

3 сентября, 2019, 22:57

3 сентября народные депутаты из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили о намерении обратиться в Конституционный суд Украины по поводу принятого парламентом закона об ограничении депутатской неприкосновенности

Об этом сообщил депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко, передает Радио Свобода.

"Будем. Думаю, на следующей неделе ", - сказал он.

Нимченко уверен, что, кроме членов фракции ОПЗЖ, под обращением подпишутся и другие народные депутаты.

Депутат прогнозирует, что КСУ обнародует свое решение до января 2020 года, когда начнет действовать закон о неприкосновенности.

В то же время глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил отсутствие оснований для обращения в Конституционный суд в отношении закона об ограничении депутатской неприкосновенности.

"Решение о его принятии полностью соответствует действующему законодательству: и политически, и юридически", - отметил Разумков.