Во фракции Медведчука хотят обжаловать в КСУ закон о неприкосновенности
3 сентября, 2019, 22:57
3 сентября народные депутаты из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили о намерении обратиться в Конституционный суд Украины по поводу принятого парламентом закона об ограничении депутатской неприкосновенности
Об этом сообщил депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко, передает Радио Свобода.
"Будем. Думаю, на следующей неделе ", - сказал он.
Нимченко уверен, что, кроме членов фракции ОПЗЖ, под обращением подпишутся и другие народные депутаты.
Депутат прогнозирует, что КСУ обнародует свое решение до января 2020 года, когда начнет действовать закон о неприкосновенности.
В то же время глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил отсутствие оснований для обращения в Конституционный суд в отношении закона об ограничении депутатской неприкосновенности.
"Решение о его принятии полностью соответствует действующему законодательству: и политически, и юридически", - отметил Разумков.
- Напомним, 3 сентября депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
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