Великобритания: Джонсон решил не объявлять досрочные выборы

3 сентября, 2019, 12:39

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока не планирует объявлять досрочные всеобщие выборы, несмотря на имеющиеся противоречия в связи с жестким Brexit с депутатами британского парламента

Об этом сообщает DW .

Отмечается, что Джонсон попросил законодателей не подрывать позиции Лондона на переговорах с Брюсселем, выразив надежду на то, что соглашения, возможно, еще удастся достичь.

"Я не хочу выборов. Вы не хотите выборов. Давайте продолжим придерживаться той порядке, который диктует народ Великобритании", - заявил он.

Ранее британский премьер заявил о готовности прибегнуть к досрочным парламентским выборам, если депутаты, настроены заблокировать "жесткий" Brexit, проголосуют против планов правительства.