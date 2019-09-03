Великобритания: Джонсон решил не объявлять досрочные выборы
3 сентября, 2019, 12:39
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока не планирует объявлять досрочные всеобщие выборы, несмотря на имеющиеся противоречия в связи с жестким Brexit с депутатами британского парламента
Об этом сообщает DW .
Отмечается, что Джонсон попросил законодателей не подрывать позиции Лондона на переговорах с Брюсселем, выразив надежду на то, что соглашения, возможно, еще удастся достичь.
"Я не хочу выборов. Вы не хотите выборов. Давайте продолжим придерживаться той порядке, который диктует народ Великобритании", - заявил он.
Ранее британский премьер заявил о готовности прибегнуть к досрочным парламентским выборам, если депутаты, настроены заблокировать "жесткий" Brexit, проголосуют против планов правительства.
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