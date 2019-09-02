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Espreso.tvМирДжонсон рассматривает возможность досрочных выборов из-за попыток однопартийцев заблокировать Brexit

Джонсон рассматривает возможность досрочных выборов из-за попыток однопартийцев заблокировать Brexit


фото: bbc
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность проведения досрочных парламентских выборов из-за попыток Консервативной партии заблокировать выход страны из ЕС без соглашения
Об этом сообщает BBC.

"Борис Джонсон рассматривает возможность проведения досрочных выборов, если члены Консервативной партии попытаются заблокировать Brexit без соглашения", - говорится в сообщении.

Как пишет BBC, сейчас идут дискуссии по поводу проведения досрочных парламентских выборов. По данным журналистки Лауры Кунсберг, решение по этому вопросу может быть принято не ранее среды. Издание предполагает, что планы относительно досрочных выборов, возможно, будут обсуждаться во время внепланового заседания Кабинета министров, которое Джонсон решил собрать 2 сентября.

Отмечается, что некоторые депутаты от Консервативной партии Джонсона могут поддержать оппозиционную партию лейбористов в попытке остановить выход Великобритании из ЕС без соглашения.

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