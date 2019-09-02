Джонсон рассматривает возможность досрочных выборов из-за попыток однопартийцев заблокировать Brexit
"Борис Джонсон рассматривает возможность проведения досрочных выборов, если члены Консервативной партии попытаются заблокировать Brexit без соглашения", - говорится в сообщении.
Как пишет BBC, сейчас идут дискуссии по поводу проведения досрочных парламентских выборов. По данным журналистки Лауры Кунсберг, решение по этому вопросу может быть принято не ранее среды. Издание предполагает, что планы относительно досрочных выборов, возможно, будут обсуждаться во время внепланового заседания Кабинета министров, которое Джонсон решил собрать 2 сентября.
Отмечается, что некоторые депутаты от Консервативной партии Джонсона могут поддержать оппозиционную партию лейбористов в попытке остановить выход Великобритании из ЕС без соглашения.
- Напомним, Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента. И Елизавета II одобрила приостановление работы парламента. Поэтому, британский парламент прекратит свою работу с 9 сентября по 14 октября.
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