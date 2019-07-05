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Espreso.tvСпортЭкс-форварда сборной Украины Селезнева "отшили" с "Малаги"

Экс-форварда сборной Украины Селезнева "отшили" с "Малаги"


фото: zn.ua
Испанская "Малага" прекратила сотрудничество с экс-нападающим "Шахтера" и сборной Украины Евгением Селезневым, который теперь ищет новую работу

Об этом сообщает AS.

Испанская "Малага" не воспользовалась опцией пролонгации контракта Евгения Селезнева на 2 года, так как была недовольна выступлениями форварда. Украинский нападающий заинтересовал несколько турецких клубов и может вернуться в Суперлигу. Правда, названия клубов не сообщаются.

Селезнев перешел в "Малагу" с "Акхисар" зимой этого года. Во второй части сезона украинец сыграл 12 матчей в Испании и голов не забивал.

 

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