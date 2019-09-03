Трансфер Дзаппакосты спас жизнь ребенку

3 сентября, 2019, 09:43

Публикация в соцсети от "Ромы" с объявлением трансфера защитника Давиде Дзаппакосты помогла найти мальчика, который потерялся накануне

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба .

21 августа "Рома" объявила о трансфере итальянского защитника Давиде Дзаппакосты с "Челси" в twitter. К записи клуб также прикрепил информацию о пропавшем мальчике, который разыскивается родителями. Как стало известно, сегодня 12-летний юноша был найден в Бельгии.

Итальянская "Рома" активно сотрудничает с благотворительной организацией по розыску людей "Missing People", по-прежнему совместными усилиями уже была найдена 15-летняя девушка в Лондоне.