Трансфер Дзаппакосты спас жизнь ребенку
3 сентября, 2019, 09:43
Публикация в соцсети от "Ромы" с объявлением трансфера защитника Давиде Дзаппакосты помогла найти мальчика, который потерялся накануне
Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба .
21 августа "Рома" объявила о трансфере итальянского защитника Давиде Дзаппакосты с "Челси" в twitter. К записи клуб также прикрепил информацию о пропавшем мальчике, который разыскивается родителями. Как стало известно, сегодня 12-летний юноша был найден в Бельгии.
Итальянская "Рома" активно сотрудничает с благотворительной организацией по розыску людей "Missing People", по-прежнему совместными усилиями уже была найдена 15-летняя девушка в Лондоне.
- 29 августа стало известно, что защитник "Динамо" Никита Бурда попал в сферу интересов итальянской "Ромы" .
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