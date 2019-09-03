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Espreso.tvСпортТрансфер Дзаппакосты спас жизнь ребенку

Трансфер Дзаппакосты спас жизнь ребенку


фото: AS Roma
Публикация в соцсети от "Ромы" с объявлением трансфера защитника Давиде Дзаппакосты помогла найти мальчика, который потерялся накануне

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба .

21 августа "Рома" объявила о трансфере итальянского защитника Давиде Дзаппакосты с "Челси" в twitter. К записи клуб также прикрепил информацию о пропавшем мальчике, который разыскивается родителями. Как стало известно, сегодня 12-летний юноша был найден в Бельгии.

Итальянская "Рома" активно сотрудничает с благотворительной организацией по розыску людей "Missing People", по-прежнему совместными усилиями уже была найдена 15-летняя девушка в Лондоне.

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