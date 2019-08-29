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Espreso.tvСпорт"Рома" интересуется украинским защитником

"Рома" интересуется украинским защитником


фото: dynamokyiv.com
Защитник "Динамо" Никита Бурда попал в сферу интересов итальянской "Ромы"

Об этом сообщает LaRoma24.

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Никита Бурда попал в сферу интересов клуба екстренера донецкого "Шахтера", Пауло Фонсеки, итальянской "Ромы".

Кроме украинского центрбэка рассматривается кандидатуры победителя Лиги чемпионов хорвата Деяна Ловрена и перспективного итальянца Даниэля Ругани.

В нынешнем сезоне Никита Бурда провел 7 матчей и забил один гол.

 

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