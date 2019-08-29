"Рома" интересуется украинским защитником
29 августа, 2019, 13:28
Защитник "Динамо" Никита Бурда попал в сферу интересов итальянской "Ромы"
Об этом сообщает LaRoma24.
Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Никита Бурда попал в сферу интересов клуба екстренера донецкого "Шахтера", Пауло Фонсеки, итальянской "Ромы".
Кроме украинского центрбэка рассматривается кандидатуры победителя Лиги чемпионов хорвата Деяна Ловрена и перспективного итальянца Даниэля Ругани.
В нынешнем сезоне Никита Бурда провел 7 матчей и забил один гол.
- Ранее сообщалось об интересе к Роману Яремчука со стороны "Лацио" .
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень