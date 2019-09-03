Танк заглох под водой: в России на учениях погиб военный

3 сентября, 2019, 10:34

Во время учений в одной из воинских частей Забайкальского края РФ погиб военнослужащий

Как сообщается , инцидент произошел во время преодоления танком водной преграды на полигоне.

Из-за неисправности бронетехника заглохла под водой, в результате чего инструктор, который был в ней вместе с механиком-водителем, утонул.

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В то же время втором военном удалось спастись из ловушки, вовремя выбравшись из танка.

Причины происшествия пока не установлены.