Танк заглох под водой: в России на учениях погиб военный
3 сентября, 2019, 10:34
Во время учений в одной из воинских частей Забайкальского края РФ погиб военнослужащий
Как сообщается , инцидент произошел во время преодоления танком водной преграды на полигоне.
Из-за неисправности бронетехника заглохла под водой, в результате чего инструктор, который был в ней вместе с механиком-водителем, утонул.
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В то же время втором военном удалось спастись из ловушки, вовремя выбравшись из танка.
Причины происшествия пока не установлены.
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