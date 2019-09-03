Станица Луганская: украинская сторона завершила демонтаж фортификаций возле разрушенного моста
Об этом сообщается на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.
Помимо того, в сообщении отмечается, что с неподконтрольной украинскому правительству стороны демонтаж сооружений, необходимых для строительства моста, не осуществлен.
"Визуально с украинской стороны можно видеть, что с стороны т.н. ЛНР на расстоянии примерно 10 метров от разрушенного моста расположена будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК". Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста. И поэтому утверждать, что т.н. ЛНР демонтировали все свои сооружения на границе моста, будет рано", - заявляют в обладминистрации.
Также 3 сентября пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям осуществляли проверку и очистку от взрывоопасных предметов грунтовой дороги, которую планируют использовать как технологическую для подъезда строительной техники в нижней части моста.
"Обследована почти вся дорога, но примерно в 200 метрах от разрушенного моста работы были остановлены потому, что через СММ ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны т.н. ЛНР", - говорится в сообщении.
Представитель украинской стороны СЦКК сообщил наблюдателям СММ ОБСЕ о готовности уборки территории под мостом для проведения в дальнейшем восстановления разрушенной части объекта.
"Не получив от представителей СММ ОБСЕ предоставления гарантий безопасности со стороны т.н. ЛНР, наша сторона работы под мостом сегодня не проводила", - рассказали в обладминистрации.
- Напомним, 2 сентября представители ОРЛО разобрали блокпост на подконтрольной им части разрушенного моста возле Станицы Луганской, поэтому Украина начинает восстановление переправы.
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