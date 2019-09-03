Станица Луганская: украинская сторона завершила демонтаж фортификаций возле разрушенного моста

3 сентября, 2019, 19:13

3 сентября украинская сторона завершила демонтаж фортификаций возле разрушенного моста в Станице Луганской, но сторона ОРЛО своих обязательств не выполнила

Об этом сообщается на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.

Помимо того, в сообщении отмечается, что с неподконтрольной украинскому правительству стороны демонтаж сооружений, необходимых для строительства моста, не осуществлен.

"Визуально с украинской стороны можно видеть, что с стороны т.н. ЛНР на расстоянии примерно 10 метров от разрушенного моста расположена будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК". Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста. И поэтому утверждать, что т.н. ЛНР демонтировали все свои сооружения на границе моста, будет рано", - заявляют в обладминистрации.

Также 3 сентября пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям осуществляли проверку и очистку от взрывоопасных предметов грунтовой дороги, которую планируют использовать как технологическую для подъезда строительной техники в нижней части моста.

"Обследована почти вся дорога, но примерно в 200 метрах от разрушенного моста работы были остановлены потому, что через СММ ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны т.н. ЛНР", - говорится в сообщении.

Представитель украинской стороны СЦКК сообщил наблюдателям СММ ОБСЕ о готовности уборки территории под мостом для проведения в дальнейшем восстановления разрушенной части объекта.

"Не получив от представителей СММ ОБСЕ предоставления гарантий безопасности со стороны т.н. ЛНР, наша сторона работы под мостом сегодня не проводила", - рассказали в обладминистрации.