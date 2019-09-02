Боевики разобрали блокпост в Станице Луганской. Украина начинает восстанавливать мост

2 сентября, 2019, 14:26

Представители ОРЛО разобрали блокпост на подконтрольной им части разрушенного моста возле Станицы Луганской, поэтому Украина начинает восстановление переправы

Об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов, передает пресс-служба президента.

"У нас есть небольшие победы, достижения. Наконец демонтировали блокпост на оккупированной части в Станице Луганской. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим приоритетным вопросом. Начинаем строить мост в Станице Луганской", - сказал Зеленский.

Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.