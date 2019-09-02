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Espreso.tvОбществоБоевики разобрали блокпост в Станице Луганской. Украина начинает восстанавливать мост

Боевики разобрали блокпост в Станице Луганской. Украина начинает восстанавливать мост


фото: pressjfo.news
Представители ОРЛО разобрали блокпост на подконтрольной им части разрушенного моста возле Станицы Луганской, поэтому Украина начинает восстановление переправы

Об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов, передает пресс-служба президента.

"У нас есть небольшие победы, достижения. Наконец демонтировали блокпост на оккупированной части в Станице Луганской. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим приоритетным вопросом. Начинаем строить мост в Станице Луганской", - сказал Зеленский.

Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

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