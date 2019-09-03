Сегодня нардепы снова планируют работать до ночи

3 сентября, 2019, 11:47

Верховная Рада сегодня будет работать до полного рассмотрения всех вопросов повестки дня

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За соответствующее предложение головы парламента Дмитрия Разумкова проголосовали 317 народных депутатов.

Сегодня парламент уже принял изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности . Кроме того, предусмотрено рассмотрение 7 законопроектов, которыми вносятся изменения в Конституцию Украины с тем, чтобы направить их на вывод в Конституционный суд Украины. По прогнозам некоторых депутатов, пленарное заседание может завершиться около 21:00.

Ночью 30 августа Верховная Рада IX созыва предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203). Сегодня Верховная Рада Украины планирует окончательно принять изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. Для принятия этого решения необходимо, чтобы проголосовало минимум 300 народных депутатов.