Сегодня нардепы снова планируют работать до ночи
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За соответствующее предложение головы парламента Дмитрия Разумкова проголосовали 317 народных депутатов.
Сегодня парламент уже принял изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности . Кроме того, предусмотрено рассмотрение 7 законопроектов, которыми вносятся изменения в Конституцию Украины с тем, чтобы направить их на вывод в Конституционный суд Украины. По прогнозам некоторых депутатов, пленарное заседание может завершиться около 21:00.
Ночью 30 августа Верховная Рада IX созыва предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203). Сегодня Верховная Рада Украины планирует окончательно принять изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. Для принятия этого решения необходимо, чтобы проголосовало минимум 300 народных депутатов.
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