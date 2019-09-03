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Espreso.tvОбществоРазумков открыл вторую сессию Верховной Рады

Разумков открыл вторую сессию Верховной Рады


фото: Reuters
Голова Парламента Дмитрий Разумков открыл вторую сессию Верховной Рады IX созыва

Об этом передает Еспресо.TV

Отметим, что в заседании принимает участие президент Украины Владимир Зеленский

Во вторник, 3 сентября, парламентарии рассмотрят снятия депутатской неприкосновенности.

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