Рада направит в КС проект закона о парламентских уполномоченных
3 сентября, 2019, 17:52
3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд Украины проект закона №1016 о внесении изменений в Конституцию Украины, который позволит парламенту назначать своих уполномоченных в отдельных сферах
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Народные депутаты поддержали направление на вывод в Конституционный Суд проекта закона о внесении изменений в ст. 85 и 101 Конституции в отношении уполномоченных Верховной Рады Украины.
Инициатива предусматривает дополнение ст. 101 о парламентском контроле абзацем о том, что для осуществления парламентского контроля за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах Верховная Рада может назначать своих уполномоченных, правовой статус которых определяется отдельными законами.
"За" это решение проголосовали 298 депутатов.
Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский .
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