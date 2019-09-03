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Espreso.tvОбществоРада направит в КС проект закона о парламентских уполномоченных

Рада направит в КС проект закона о парламентских уполномоченных


фото: ccu.gov.ua
3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд Украины проект закона №1016 о внесении изменений в Конституцию Украины, который позволит парламенту назначать своих уполномоченных в отдельных сферах

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Народные депутаты поддержали направление на вывод в Конституционный Суд проекта закона о внесении изменений в ст. 85 и 101 Конституции в отношении уполномоченных Верховной Рады Украины.

Инициатива предусматривает дополнение ст. 101 о парламентском контроле абзацем о том, что для осуществления парламентского контроля за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах Верховная Рада может назначать своих уполномоченных, правовой статус которых определяется отдельными законами.

"За" это решение проголосовали 298 депутатов.

Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский .

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