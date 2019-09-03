"Теперь заживем!": Как в соцсетях отреагировали на снятие депутатской неприкосновенности
3 сентября, 2019, 13:56
Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
Украинцы в соцсетях по-разному реагируют на принятие такого решения, передает Еспресо.TV .
Так, депутат Ирина Геращенко называет депутатскую неприкосновенность "рудиментом".
Мустафа Найем радуется, что с 1 января 2020 народные депутаты перестанут быть неприкосновенными и пользоваться всеми "благами" правосудия на равных со всеми другими гражданами.
Многие не оптимистично оценивает принятие нового законопроекта.
- Напомним, депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень