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Espreso.tvОбщество"Теперь заживем!": Как в соцсетях отреагировали на снятие депутатской неприкосновенности

"Теперь заживем!": Как в соцсетях отреагировали на снятие депутатской неприкосновенности

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Украинцы в соцсетях по-разному реагируют на принятие такого решения, передает Еспресо.TV .

Так, депутат Ирина Геращенко называет депутатскую неприкосновенность "рудиментом".

Мустафа Найем радуется, что с 1 января 2020 народные депутаты перестанут быть неприкосновенными и пользоваться всеми "благами" правосудия на равных со всеми другими гражданами.

Многие не оптимистично оценивает принятие нового законопроекта.

 

 
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