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Espreso.tvСпорт"Динамо" решило оставить вице-чемпиона Америки

"Динамо" решило оставить вице-чемпиона Америки


фото: dynamokyiv.com
Киевское "Динамо" внесло в заявку на сезон перуанского защитника Карлоса Самбрано

Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Украины по футболу .

Перуанский защитник Карлос Самбрано, который прошлый сезон провел в аренде в швейцарском "Базеле", а к новому футбольному году готовился с дублем киевлян, попал в заявку "Динамо" на чемпионат Украины.

В течение трансферного окна в защитника был интерес от клубов из Франции, Германии и Бельгии, однако футболист остался в "Динамо".

Карлос Самбрано присоединился к киевскому клубу в январе 2018-го, однако так и не провел ни одного матча за основной состав киевлян.

В составе сборной Перу защитник стал финалистом Кубка Америки-2019.

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