"Динамо" решило оставить вице-чемпиона Америки
3 сентября, 2019, 10:06
Киевское "Динамо" внесло в заявку на сезон перуанского защитника Карлоса Самбрано
Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Украины по футболу .
Перуанский защитник Карлос Самбрано, который прошлый сезон провел в аренде в швейцарском "Базеле", а к новому футбольному году готовился с дублем киевлян, попал в заявку "Динамо" на чемпионат Украины.
В течение трансферного окна в защитника был интерес от клубов из Франции, Германии и Бельгии, однако футболист остался в "Динамо".
Карлос Самбрано присоединился к киевскому клубу в январе 2018-го, однако так и не провел ни одного матча за основной состав киевлян.
В составе сборной Перу защитник стал финалистом Кубка Америки-2019.
- 20 августа Самбрано встречался с главным тренером сборной Перу , в Киеве.
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