"Динамо" получило соперника в юношеской Лиге УЕФА

3 сентября, 2019, 16:39

Первым соперником киевского "Динамо" в юношеской Лиге УЕФА стала "Шкендия" из Северной Македонии

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

В прошлом сезоне соперник киевского клуба победил в чемпионате молодежных команд Северной Македонии.

Отборочная стадия юношеской Лиги УЕФА "Путь национальных чемпионов" состоит из двух этапов, в которых принимают участие 32 команды. Матчи первого раунда между "Динамо" и "Шкендия" состоятся 2 и 23 октября. Первую игру киевляне сыграют дома.

В случае победы над македонцами киевляне примут участие во втором предварительном раунде, матчи которого состоятся 6 и 27 ноября.

В прошлом сезоне юношеская команда "Динамо" в Лиге УЕФА остановилась на стадии 1/8 финала, уступив немецкому "Гоффенгайму" в серии пенальти.