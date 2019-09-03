"Динамо" получило соперника в юношеской Лиге УЕФА
3 сентября, 2019, 16:39
Первым соперником киевского "Динамо" в юношеской Лиге УЕФА стала "Шкендия" из Северной Македонии
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
В прошлом сезоне соперник киевского клуба победил в чемпионате молодежных команд Северной Македонии.
Отборочная стадия юношеской Лиги УЕФА "Путь национальных чемпионов" состоит из двух этапов, в которых принимают участие 32 команды. Матчи первого раунда между "Динамо" и "Шкендия" состоятся 2 и 23 октября. Первую игру киевляне сыграют дома.
В случае победы над македонцами киевляне примут участие во втором предварительном раунде, матчи которого состоятся 6 и 27 ноября.
В прошлом сезоне юношеская команда "Динамо" в Лиге УЕФА остановилась на стадии 1/8 финала, уступив немецкому "Гоффенгайму" в серии пенальти.
- Напомним, первая команда "Динамо" сыграет на групповом раунде Лиги Европы , где ее соперниками будут датский "Копенгаген", шведский "Мальме" и швейцарский "Лугано".
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень