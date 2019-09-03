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Espreso.tvСпорт"Динамо" получило соперника в юношеской Лиге УЕФА

"Динамо" получило соперника в юношеской Лиге УЕФА


фото: fcdynamo.kiev.ua
Первым соперником киевского "Динамо" в юношеской Лиге УЕФА стала "Шкендия" из Северной Македонии

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

В прошлом сезоне соперник киевского клуба победил в чемпионате молодежных команд Северной Македонии.

Отборочная стадия юношеской Лиги УЕФА "Путь национальных чемпионов" состоит из двух этапов, в которых принимают участие 32 команды. Матчи первого раунда между "Динамо" и "Шкендия" состоятся 2 и 23 октября. Первую игру киевляне сыграют дома.

В случае победы над македонцами киевляне примут участие во втором предварительном раунде, матчи которого состоятся 6 и 27 ноября.

В прошлом сезоне юношеская команда "Динамо" в Лиге УЕФА остановилась на стадии 1/8 финала, уступив немецкому "Гоффенгайму" в серии пенальти.

  • Напомним, первая команда "Динамо" сыграет на групповом раунде Лиги Европы , где ее соперниками будут датский "Копенгаген", шведский "Мальме" и швейцарский "Лугано".
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