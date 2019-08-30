"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы

30 августа, 2019, 14:40

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где Украину представит "Динамо"

Об этом сообщает UEFA.

30 августа состоялась жеребьевка Лиги Европы, где Украину представят два клуба: "Александрия" и "Динамо". Стало известно, в какой группе сыграет киевский клуб и кто будет его соперниками.

Группа В

"Динамо" (Украина) "Копенгаген" (Дания) "Мальме" (Швеция) "Лугано" (Швейцария)

Первый матч "Динамо" состоится 19 сентября.