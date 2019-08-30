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Espreso.tvСпорт"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы

"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы


фото: REUTERS
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где Украину представит "Динамо"

Об этом сообщает UEFA.

30 августа состоялась жеребьевка Лиги Европы, где Украину представят два клуба: "Александрия" и "Динамо". Стало известно, в какой группе сыграет киевский клуб и кто будет его соперниками.

Группа В

  1. "Динамо" (Украина)
  2. "Копенгаген" (Дания)
  3. "Мальме" (Швеция)
  4. "Лугано" (Швейцария)

Первый матч "Динамо" состоится 19 сентября.

 

 

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