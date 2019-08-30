"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы
30 августа, 2019, 14:40
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где Украину представит "Динамо"
Об этом сообщает UEFA.
30 августа состоялась жеребьевка Лиги Европы, где Украину представят два клуба: "Александрия" и "Динамо". Стало известно, в какой группе сыграет киевский клуб и кто будет его соперниками.
Группа В
- "Динамо" (Украина)
- "Копенгаген" (Дания)
- "Мальме" (Швеция)
- "Лугано" (Швейцария)
Первый матч "Динамо" состоится 19 сентября.
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