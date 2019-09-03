Пожар на яхте в Калифорнии: найдены тела 25 жертв

3 сентября, 2019, 10:19

В США водолазы обнаружили тела 25 погибших с корабля Conception, который загорелся и затонул возле берегов острова Санта-Крус в Калифорнии

Как сообщает Associated Press , еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Пятерым членам экипажа удалось спастись - их взяла на борт яхта The Grape Escape, которая находилась поблизости. По словам владельцев яхты, пожар на судне произошел глубокой ночью.

23-метровый корабль Conception использовался дайверами. В ночь гибели он направлялся к островам Чаннел-Айлендс.

Ранее в Береговой охране заявляли, что рассчитывают на то, что некоторые дайверы могли выжить, добравшись вплавь до берега.

Напомним, 2 сентября на лодке у побережья Южной Калифорнии произошел пожар.

На борту судна для дайвинга находились 38 человек.