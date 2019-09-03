Пожар на яхте в Калифорнии: найдены тела 25 жертв
3 сентября, 2019, 10:19
В США водолазы обнаружили тела 25 погибших с корабля Conception, который загорелся и затонул возле берегов острова Санта-Крус в Калифорнии
Как сообщает Associated Press , еще девять человек числятся пропавшими без вести.
Пятерым членам экипажа удалось спастись - их взяла на борт яхта The Grape Escape, которая находилась поблизости. По словам владельцев яхты, пожар на судне произошел глубокой ночью.
23-метровый корабль Conception использовался дайверами. В ночь гибели он направлялся к островам Чаннел-Айлендс.
Ранее в Береговой охране заявляли, что рассчитывают на то, что некоторые дайверы могли выжить, добравшись вплавь до берега.
Напомним, 2 сентября на лодке у побережья Южной Калифорнии произошел пожар.
На борту судна для дайвинга находились 38 человек.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень