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Espreso.tvОбществоПожар на яхте в Калифорнии: найдены тела 25 жертв

Пожар на яхте в Калифорнии: найдены тела 25 жертв

В США водолазы обнаружили тела 25 погибших с корабля Conception, который загорелся и затонул возле берегов острова Санта-Крус в Калифорнии

Как сообщает Associated Press , еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Пятерым членам экипажа удалось спастись - их взяла на борт яхта The Grape Escape, которая находилась поблизости. По словам владельцев яхты, пожар на судне произошел глубокой ночью.

23-метровый корабль Conception использовался дайверами. В ночь гибели он направлялся к островам Чаннел-Айлендс.

Ранее в Береговой охране заявляли, что рассчитывают на то, что некоторые дайверы могли выжить, добравшись вплавь до берега.

Напомним, 2 сентября на лодке у побережья Южной Калифорнии произошел пожар.

На борту судна для дайвинга находились 38 человек.

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