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Espreso.tvОбществоУ побережья Калифорнии загорелась лодка с пассажирами

У побережья Калифорнии загорелась лодка с пассажирами


фото: ktla
В понедельник, 2 августа, на лодке у побережья Южной Калифорнии произошел пожар, по меньшей мере 30 человек находятся в опасности

Об этом сообщила береговая охрана США.

Пожар возник на 75-футовой лодке вблизи острова Санта-Крус, на борту судна находились 34 человека.

По информации береговой охраны, удалось спасти группу членов экипажа, один из них получил незначительные травмы. Операция по эвакуации остальных пассажиров продолжается.

Представитель береговой охраны Лос-Анджелеса уточнил в комментарии CNN, что были спасены пять человек.

"Все, что мы можем сказать, это то, что лодка горит", - говорится в сообщении.

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