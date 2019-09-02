У побережья Калифорнии загорелась лодка с пассажирами

2 сентября, 2019, 16:58

В понедельник, 2 августа, на лодке у побережья Южной Калифорнии произошел пожар, по меньшей мере 30 человек находятся в опасности

Об этом сообщила береговая охрана США.

Пожар возник на 75-футовой лодке вблизи острова Санта-Крус, на борту судна находились 34 человека.

По информации береговой охраны, удалось спасти группу членов экипажа, один из них получил незначительные травмы. Операция по эвакуации остальных пассажиров продолжается.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd - USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) 2 сентября 2019 г.

Представитель береговой охраны Лос-Анджелеса уточнил в комментарии CNN, что были спасены пять человек.

"Все, что мы можем сказать, это то, что лодка горит", - говорится в сообщении.