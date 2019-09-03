Пенс призвал ЕС больше помогать Украине
3 сентября, 2019, 13:22
Вице-президент США Майк Пенс призвал страны Европейского Союза оказывать большую поддержку Украине
Об этом сообщает Bloomberg .
По словам пенсий, европейские страны должны делать больше, чтобы помочь Украине. При этом вице-президент США отметил, что американский народ поддерживает Украину от начала аннексии Крыма Россией в 2014 году.
"США взяли на себя бремя, связанное с Украиной, и мы гордимся этим. Но мы считаем, что нашим европейским партнерам пора сделать шаг вперед", - сказал Пенс.
Также Пенс отметил, что на данный момент Вашингтон испытывает опасения по поводу коррупции в Украине.
Ранее Пенс раскритиковал Германию за энергозависимость от России.
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