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Espreso.tvМирПенс призвал ЕС больше помогать Украине

Пенс призвал ЕС больше помогать Украине


фото: reuters
Вице-президент США Майк Пенс призвал страны Европейского Союза оказывать большую поддержку Украине

Об этом сообщает Bloomberg .

По словам пенсий, европейские страны должны делать больше, чтобы помочь Украине. При этом вице-президент США отметил, что американский народ поддерживает Украину от начала аннексии Крыма Россией в 2014 году.

"США взяли на себя бремя, связанное с Украиной, и мы гордимся этим. Но мы считаем, что нашим европейским партнерам пора сделать шаг вперед", - сказал Пенс.

Также Пенс отметил, что на данный момент Вашингтон испытывает опасения по поводу коррупции в Украине.

Ранее Пенс раскритиковал Германию за энергозависимость от России.

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