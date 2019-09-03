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Espreso.tvОбществоНеприкосновенность за политическую деятельность должна была быть сохранена, - Княжицкий

Неприкосновенность за политическую деятельность должна была быть сохранена, - Княжицкий


фото: rada.gov.ua
Трое депутатов от "Европейской Солидарности" воздержались от голосования за закон о снятии депутатской неприкосновенности, ведь он не предусматривает неприкосновенности за политическую деятельность

Об этом заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV

"Я вместе с политзаключенным Кремля Ахтемом Чийгозом и коллегой Русланом Князевичем воздержался при голосовании за снятие депутатской неприкосновенности в том числе из-за возможности привлечения депутатов к ответственности за политическую деятельность Неприкосновенность за политическую деятельность должна была сохраниться. Если ее нет - к уголовной ответственности за, якобы клевету смогут привлечь любого депутата за его публичное выступление на телевидении или митинге ", - заявил нардеп.

Княжицкий добавил, что отмена депутатской неприкосновенности без сохранения политической - "большой шаг от демократии, который депутаты сделали на волне популизма".

"Если бы большинство учла рекомендации Венецианской комиссии, решение КС, мы имели бы нормальный демократический закон, когда за уголовные преступления депутаты преследуются, а за политическую деятельность - нет", - пояснил он.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.

 

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