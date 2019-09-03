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Espreso.tvОбществоНардеп Федиенко отзывает законопроект о регистрации SIM-карт по паспортам и блокировке "серых" телефонов

Нардеп Федиенко отзывает законопроект о регистрации SIM-карт по паспортам и блокировке "серых" телефонов

Один из инициаторов законопроекта об электронных коммуникациях, народный депутат Александр Федиенко отзывает проект закона №1083 для доработки

Об этом написал заместитель главы Комитета по вопросам цифровой трансформации, народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко в Facebook.

"Сразу могу сказать, что я считаю, что все информационные вбросы не имели под собой никаких оснований. И закон нужен! Как человек, который всегда отстаивал свободу тем более в сети, считаю что закон не нарушает эти принципы. Но... Вижу, что анархия нашему обществу нравится", - написал он.

В комментарии изданию internet.ua нардеп сообщил, что решение было принято после консультаций с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и соавторами законопроекта.

"Несмотря на то что над разработкой данного законопроекта работали представители всех ключевых отраслевых организаций и около тридцати приглашенных экспертов, проект документа был подвергнут критике со стороны общественности. Было решено провести дополнительный "краш-тест" документа", - пояснил нардеп.

  • Нардепы от "Слуги народа" предоставили на ознакомление комитета законопроект №1083 об электронных коммуникациях, которым предлагается ввести регистрацию SIM-карт по паспортам и блокировать "серые" телефоны
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