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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" предлагает ввести регистрацию SIM-карт по паспортам и блокировать "серые" телефоны

"Слуга народа" предлагает ввести регистрацию SIM-карт по паспортам и блокировать "серые" телефоны


фото: podrobnosti.mk.ua
Нардепы от "Слуги народа" предоставили на ознакомление комитета законопроект №1083 об электронных коммуникациях

Соответствующий проект закона размещен на сайте Верховной Рады.

Так, законопроект предлагает блокировать телефоны, код IMEI которых не внесен в Систему контроля кодов IMEI.

"Поставщики услуг электронных коммуникаций обязаны осуществлять постоянный обмен данными с системой контроля кодов IMEI в онлайн режиме и информировать потребителей электронных коммуникационных услуг мобильной связи об отсутствии кодов IMEI их терминального оборудования в Системе контроля кодов IMEI, при подключении их терминального оборудования к электронной коммуникационной сети", - говорится в законе.

Отмечается, что потребители, которые получили соответствующее уведомление от поставщика электронных коммуникационных услуг, обязаны внести код IMEI терминального оборудования, который ими используется, в Систему контроля кодов IMEI в порядке, определенном национальным регулятором.

"Отсутствие в Системе контроля кодов IMEI оригинального (такого, который не повторяется) кода IMEI терминального оборудования является основанием для блокировки поставщиком электронных коммуникационных услуг доступа к электронной коммуникационной сети такого терминального оборудования", - отмечается в проекте закона.

Если IMEI телефона в реестре нет, такой телефон ввезен нелегально. После вступления в силу этого закона операторы получат право блокировать использование телефонов.

Кроме этого, проект закона предусматривает договор в письменной форме или обязательную регистрацию SIM-карт.

Отмечается, что будет введено заключение договора между поставщиком и абонентом в соответствии с основными требованиями к договору о предоставлении электронных коммуникационных услуг. Договор о предоставлении электронных коммуникационных услуг заключается в письменной форме или в любой другой форме. В случае заключения такого договора в любой другой форме, чем письменная, осуществляется обязательная регистрация абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг с предоставлением поставщику в соответствии с законом персональных данных абонентов - физических лиц.

С 1 января 2024 г. все операторы обязаны приостановить оказание услуг незарегистрированным абонентам. Далее дается два месяца на регистрацию, и если этого не будет сделано, оказание услуг прекращается полностью.

 

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