Лукашенко пожаловался школьникам на Зеленского, потому что теперь не может ездить на работу на велосипеде
3 сентября, 2019, 07:33
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из-за президента Украины Владимира Зеленского не может ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле
Об этом белорусский президент заявил во время общения со школьниками.
Белорусский президент рассказал, что ему нравится электротранспорт, и он также хотел бы ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле.
"Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: я буду на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут, скажут: Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде ездит, и он поехал. Поэтому я от этого отказался ", - сказал Лукашенко.
Отметим, что в сериале "Слуга народа" Владимир Зеленский сыграл роль президента из народа Василия Голобородько и ездил на работу на велосипеде.
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
Читайте также
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет