 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛукашенко пожаловался школьникам на Зеленского, потому что теперь не может ездить на работу на велосипеде

Лукашенко пожаловался школьникам на Зеленского, потому что теперь не может ездить на работу на велосипеде

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из-за президента Украины Владимира Зеленского не может ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле

Об этом белорусский президент заявил во время общения со школьниками.

Белорусский президент рассказал, что ему нравится электротранспорт, и он также хотел бы ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле.

"Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: я буду на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут, скажут: Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде ездит, и он поехал. Поэтому я от этого отказался ", - сказал Лукашенко.

Отметим, что в сериале "Слуга народа" Владимир Зеленский сыграл роль президента из народа Василия Голобородько и ездил на работу на велосипеде.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 сентября, 2019 вторник

2 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

3 сентября, 2019 вторник

2 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать