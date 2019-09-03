Лукашенко пожаловался школьникам на Зеленского, потому что теперь не может ездить на работу на велосипеде

3 сентября, 2019, 07:33

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из-за президента Украины Владимира Зеленского не может ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле

Об этом белорусский президент заявил во время общения со школьниками.

Белорусский президент рассказал, что ему нравится электротранспорт, и он также хотел бы ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле.

"Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: я буду на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут, скажут: Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде ездит, и он поехал. Поэтому я от этого отказался ", - сказал Лукашенко.

Отметим, что в сериале "Слуга народа" Владимир Зеленский сыграл роль президента из народа Василия Голобородько и ездил на работу на велосипеде.