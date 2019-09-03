Экс-футболист "Динамо" Алиев пошел на тренерские курсы

3 сентября, 2019, 17:54

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев начал тренерские курса

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев в компании ряда известных украинских футболистов начал обучение на тренерских курсах. Компанию Алиеву составили Артем Федецкий, Андрей Дикань, Вячеслав Чечер, Александр Чижов, Олег Шелаев, Олеся Гай и Анатолий Диденко.

"Началось обучение. Столько информации!" - отметил футболист.

Александр Алиев уже имеет опыт в тренерском деле, ведь в 2018 году экс-игрок "Динамо" тренировал любительский "Хмельницкий".