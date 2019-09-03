Экс-футболист "Динамо" Алиев пошел на тренерские курсы
3 сентября, 2019, 17:54
Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев начал тренерские курса
Об этом футболист сообщил в Instagram.
Экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев в компании ряда известных украинских футболистов начал обучение на тренерских курсах. Компанию Алиеву составили Артем Федецкий, Андрей Дикань, Вячеслав Чечер, Александр Чижов, Олег Шелаев, Олеся Гай и Анатолий Диденко.
"Началось обучение. Столько информации!" - отметил футболист.
Александр Алиев уже имеет опыт в тренерском деле, ведь в 2018 году экс-игрок "Динамо" тренировал любительский "Хмельницкий".
- В 2018 году бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев сыграл в футбол с заключенными в колонии.
- Ранее Александр Алиев признался, что издевался над темнокожими одноклубниками из киевского "Динамо".
- Кроме этого, Алиев заявил, что полностью реализоваться в футболе ему помешали постоянные нарушения спортивного режима .
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