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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Динамо" Алиев пошел на тренерские курсы

Экс-футболист "Динамо" Алиев пошел на тренерские курсы


фото: XSportl
Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев начал тренерские курса

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев в компании ряда известных украинских футболистов начал обучение на тренерских курсах. Компанию Алиеву составили Артем Федецкий, Андрей Дикань, Вячеслав Чечер, Александр Чижов, Олег Шелаев, Олеся Гай и Анатолий Диденко.

"Началось обучение. Столько информации!" - отметил футболист.

Александр Алиев уже имеет опыт в тренерском деле, ведь в 2018 году экс-игрок "Динамо" тренировал любительский "Хмельницкий".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

понеслась учеба

Публикация от Алиев Саша88 (@ aliev_sasha88)

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