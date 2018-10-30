Как экс-игрок "Динамо" Алиев сыграл в футбол в тюрьме

30 октября, 2018, 17:30

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев сыграл в футбол с заключенными в колонии

Об этом сообщает FootballHub.

Алиев посетил Бориспольскую исправительную колонию №119, где сыграл против заключенных вместе с другими известными футболистами - Иваном Яремчуком, Виктором Леоненко, Романом Пахолюком. Алиев забил два гола, а матч, который состоялся на бетонном покрытии, завершился вничью 3:3.

Отмечается, что футболисты после игры подарили заключенным 30 кг чая.

Александр Алиев играл за "Динамо" в 2005-2013 годах, с перерывом в сезоне 2010/2011, когда вступал за московский "Локомотив". Позже играл за "Днепр", российский "Анжи", казахстанский "Тараз".

За сборную Украины Алиев провел 28 матчей и забил 6 голов.