Как экс-игрок "Динамо" Алиев сыграл в футбол в тюрьме
30 октября, 2018, 17:30
Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев сыграл в футбол с заключенными в колонии
Об этом сообщает FootballHub.
Алиев посетил Бориспольскую исправительную колонию №119, где сыграл против заключенных вместе с другими известными футболистами - Иваном Яремчуком, Виктором Леоненко, Романом Пахолюком. Алиев забил два гола, а матч, который состоялся на бетонном покрытии, завершился вничью 3:3.
Отмечается, что футболисты после игры подарили заключенным 30 кг чая.
Александр Алиев играл за "Динамо" в 2005-2013 годах, с перерывом в сезоне 2010/2011, когда вступал за московский "Локомотив". Позже играл за "Днепр", российский "Анжи", казахстанский "Тараз".
За сборную Украины Алиев провел 28 матчей и забил 6 голов.
- Ранее Александр Алиев признался, что издевался над темнокожими одноклубниками из киевского "Динамо".
- Кроме этого, Алиев заявил, что полностью реализоваться в футболе ему помешали постоянные нарушения спортивного режима.
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