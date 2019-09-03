"Ни при каких обстоятельствах": Джонсон заявил, что отсрочки Brexit не будет

3 сентября, 2019, 11:57

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет просить отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) ни при каких обстоятельствах

Об этом сообщает CNN .

По словам Джонсона, Brexit состоится 31 октября, несмотря на возможное принятие британским парламентом законопроекта об отсрочке выхода Великобритании из ЕС. Соответствующий законопроект планируют принять противники Brexit.

"Ни в коем случае я не буду просить Брюссель отложить Brexit. Мы исходим из ЕС 31 октября без всяких преувеличений", - заявил Джонсон.

Кроме этого, премьер-министр Великобритании сообщил о положительных сдвигах в переговорах с Брюсселем.

"Шансы на соглашение растут. Сейчас в Британии есть ясное видение будущих отношений с ЕС", - сказал Джонсон.

Ранее британский премьер заявил о готовности прибегнуть к досрочным парламентским выборам, если депутаты, настроены заблокировать "жесткий" Brexit, проголосуют против планов правительства.