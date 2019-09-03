"Ни при каких обстоятельствах": Джонсон заявил, что отсрочки Brexit не будет
Об этом сообщает CNN .
По словам Джонсона, Brexit состоится 31 октября, несмотря на возможное принятие британским парламентом законопроекта об отсрочке выхода Великобритании из ЕС. Соответствующий законопроект планируют принять противники Brexit.
"Ни в коем случае я не буду просить Брюссель отложить Brexit. Мы исходим из ЕС 31 октября без всяких преувеличений", - заявил Джонсон.
Кроме этого, премьер-министр Великобритании сообщил о положительных сдвигах в переговорах с Брюсселем.
"Шансы на соглашение растут. Сейчас в Британии есть ясное видение будущих отношений с ЕС", - сказал Джонсон.
Ранее британский премьер заявил о готовности прибегнуть к досрочным парламентским выборам, если депутаты, настроены заблокировать "жесткий" Brexit, проголосуют против планов правительства.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень