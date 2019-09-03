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Espreso.tvМирБританский парламент попытается заблокировать "жесткий" Brexit

Британский парламент попытается заблокировать "жесткий" Brexit


фото: reuters
Депутаты британского парламента сегодня проведут голосования за план, направленный на то, чтобы заблокировать возможность выхода страны из ЕС без соглашения
Об этом сообщает Sky News .

"Парламент Великобритании во вторник голосовать за план, направленный на блокирование возможности премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения в октябре этого года", - говорится и сообщении.

Отмечается, что британские депутаты проголосуют за то, надо взять контроль над повесткой дня парламента для дальнейшего принятия закона, который заставит премьер-министра Бориса Джонсона добиваться отсрочки Brexit до 31 января, если депутаты не одобрят новое соглашение или не проголосуют за выход без соглашения до 19 октября.

Ранее британский премьер заявил о готовности прибегнуть к досрочным парламентским выборам, если депутаты, настроены заблокировать "жесткий" Brexit, проголосуют против планов правительства.

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