Британский парламент попытается заблокировать "жесткий" Brexit

"Парламент Великобритании во вторник голосовать за план, направленный на блокирование возможности премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения в октябре этого года", - говорится и сообщении.

Отмечается, что британские депутаты проголосуют за то, надо взять контроль над повесткой дня парламента для дальнейшего принятия закона, который заставит премьер-министра Бориса Джонсона добиваться отсрочки Brexit до 31 января, если депутаты не одобрят новое соглашение или не проголосуют за выход без соглашения до 19 октября.

Ранее британский премьер заявил о готовности прибегнуть к досрочным парламентским выборам, если депутаты, настроены заблокировать "жесткий" Brexit, проголосуют против планов правительства.