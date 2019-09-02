Зеленский рекомендует Раде до 1 декабря легализовать игорный бизнес и добычу янтаря

2 сентября, 2019, 12:59

Президент Украины предлагает до 1 декабря принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительным органам, передает Еспресо.TV .

"Детенизации экономики. Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря до 1 октября 2019 года. Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова", - сказал президент.

Он также отметил, что принять законы о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря нужно до 1 декабря 2019 года. Ответственными президент назначил Дмитрия Разумкова и Давида Арахамия.

Он отметил необходимость сузить сферы неформальной занятости путем существенного усиления ответственности за теневое ведения хозяйства до 1 декабря.