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Espreso.tvОбществоВ партии Медведчука не поддержат снятие депутатской неприкосновенности

В партии Медведчука не поддержат снятие депутатской неприкосновенности

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что политсила не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы этот закон поддерживать не будем. Все - так все должны быть равны перед законом", - сказал Бойко.

По словам Бойко, фракция поддержала этот законопроект в первом чтении, потому что надеялась, что "неприкосновенность будет снята со всех лиц, у которых сегодня она есть, а не только с депутатов и не только выборочно".

Бойко добавил, что в результате с депутатов будет снята неприкосновенность, а с президента нет.

"Случилось так, что депутатов это касается и, собственно говоря, гарант Конституции, президент страны остались без этого закона", - отметил Бойко.

  • Напомним, в ночь на 30 августа на пленарном заседании первой сессии Верховной Рады 9-го созыва депутаты в первом чтении одобрили проект закона о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которой предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.
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