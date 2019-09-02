В партии Медведчука не поддержат снятие депутатской неприкосновенности
2 сентября, 2019, 19:40
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что политсила не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы этот закон поддерживать не будем. Все - так все должны быть равны перед законом", - сказал Бойко.
По словам Бойко, фракция поддержала этот законопроект в первом чтении, потому что надеялась, что "неприкосновенность будет снята со всех лиц, у которых сегодня она есть, а не только с депутатов и не только выборочно".
Бойко добавил, что в результате с депутатов будет снята неприкосновенность, а с президента нет.
"Случилось так, что депутатов это касается и, собственно говоря, гарант Конституции, президент страны остались без этого закона", - отметил Бойко.
- Напомним, в ночь на 30 августа на пленарном заседании первой сессии Верховной Рады 9-го созыва депутаты в первом чтении одобрили проект закона о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которой предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень