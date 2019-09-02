В партии Медведчука не поддержат снятие депутатской неприкосновенности

2 сентября, 2019, 19:40

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы этот закон поддерживать не будем. Все - так все должны быть равны перед законом", - сказал Бойко.

По словам Бойко, фракция поддержала этот законопроект в первом чтении, потому что надеялась, что "неприкосновенность будет снята со всех лиц, у которых сегодня она есть, а не только с депутатов и не только выборочно".

Бойко добавил, что в результате с депутатов будет снята неприкосновенность, а с президента нет.

"Случилось так, что депутатов это касается и, собственно говоря, гарант Конституции, президент страны остались без этого закона", - отметил Бойко.