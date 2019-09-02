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Espreso.tvОбществоВ Киеве водитель грузовика умер во время движения, фура влетела в отбойник

В Киеве водитель грузовика умер во время движения, фура влетела в отбойник

В Голосеевском районе водитель грузовика умер во время движения

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По словам свидетелей происшествия, во время движения водитель стало плохо, авто потеряло управление и столкнулось с отбойником. Очевидцы вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось, он умер. На месте работают патрульные. По улице Академика Заболотного в сторону Столичного шоссе образовалась пробка на несколько километров.

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