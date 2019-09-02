В Киеве водитель грузовика умер во время движения, фура влетела в отбойник

2 сентября, 2019, 13:36

В Голосеевском районе водитель грузовика умер во время движения

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По словам свидетелей происшествия, во время движения водитель стало плохо, авто потеряло управление и столкнулось с отбойником. Очевидцы вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось, он умер. На месте работают патрульные. По улице Академика Заболотного в сторону Столичного шоссе образовалась пробка на несколько километров.