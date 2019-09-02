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Espreso.tvОбществоПристайко прилетел в Берлин, чтобы обсудить встречу в "нормандском формате"

Пристайко прилетел в Берлин, чтобы обсудить встречу в "нормандском формате"

2 сентября новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прилетел в Берлин, чтобы обсудить предстоящую встречу на высшем уровне в "нормандском формате"

Об этом сообщает МИД Украины в Facebook.

Первую встречу Пристайко провел с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом. Детали не раскрываются.

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