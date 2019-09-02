Пристайко прилетел в Берлин, чтобы обсудить встречу в "нормандском формате"
2 сентября, 2019, 19:50
2 сентября новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прилетел в Берлин, чтобы обсудить предстоящую встречу на высшем уровне в "нормандском формате"
Об этом сообщает МИД Украины в Facebook.
Первую встречу Пристайко провел с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом. Детали не раскрываются.
- Напомним, 2 сентября новый министр иностранных дел Вадим Пристайко прибыл в Варшаву в рамках первого зарубежного визита.
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