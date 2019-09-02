Пристайко совершил свой первый зарубежный визит в качестве главы МИДа

2 сентября, 2019, 16:08

Новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко прибыл в Варшаву в рамках первого зарубежного визита

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

"С понедельника сразу к работе - первый зарубежный визит министра Вадима Пристайко. На этот раз в Варшаву. Подвели итоги визита президента Зеленского в Польшу, пути реализации договоренностей президентов и обсудили новые инициативы внешнеполитических ведомств", - написал дипломат.

Natychmiast do wykonania nowych obowiązków - pierwsza robocza wizyta Ministra spraw zagranicznych Ukrainy Pana Wadyma Prystajki.Tym razem do Warszawy pic.twitter.com/OMiyiYNO0q - Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 2 сентября 2019 г.

Вместе с Пристайко в польскую столицу прибыл помощник президента Украины Андрей Ермак.