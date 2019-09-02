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Espreso.tvОбществоПристайко совершил свой первый зарубежный визит в качестве главы МИДа

Пристайко совершил свой первый зарубежный визит в качестве главы МИДа


фото: president.gov.ua
Новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко прибыл в Варшаву в рамках первого зарубежного визита

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

"С понедельника сразу к работе - первый зарубежный визит министра Вадима Пристайко. На этот раз в Варшаву. Подвели итоги визита президента Зеленского в Польшу, пути реализации договоренностей президентов и обсудили новые инициативы внешнеполитических ведомств", - написал дипломат.

Вместе с Пристайко в польскую столицу прибыл помощник президента Украины Андрей Ермак.

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