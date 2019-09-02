Пристайко совершил свой первый зарубежный визит в качестве главы МИДа
2 сентября, 2019, 16:08
Новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко прибыл в Варшаву в рамках первого зарубежного визита
Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.
"С понедельника сразу к работе - первый зарубежный визит министра Вадима Пристайко. На этот раз в Варшаву. Подвели итоги визита президента Зеленского в Польшу, пути реализации договоренностей президентов и обсудили новые инициативы внешнеполитических ведомств", - написал дипломат.
Natychmiast do wykonania nowych obowiązków - pierwsza robocza wizyta Ministra spraw zagranicznych Ukrainy Pana Wadyma Prystajki.Tym razem do Warszawy pic.twitter.com/OMiyiYNO0q- Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 2 сентября 2019 г.
Вместе с Пристайко в польскую столицу прибыл помощник президента Украины Андрей Ермак.
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