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Espreso.tvОбществоНа Ривненщине еще один приход Московского патриархата перешел в ПЦУ

На Ривненщине еще один приход Московского патриархата перешел в ПЦУ


фото: trust.ua
На Ривненщине громада села Войница Млынивского района приняла решение о переходе из УПЦ МП в ПЦУ

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"1 сентября 2019 года состоялось общее собрание Свято-Троицкой громады села Войница Млынивского района Ривненской области. На нем было принято решение, согласно которому громада вышла из-под юрисдикции Московского патриархата и перешла в Православную церковь Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на общем собрании Свято-Троицкой религиозной громады присутствовали 119 верующих. За переход проголосовали - 102 человека, против - 13, воздержались - 4.

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