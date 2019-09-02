На Ривненщине еще один приход Московского патриархата перешел в ПЦУ
2 сентября, 2019, 17:45
На Ривненщине громада села Войница Млынивского района приняла решение о переходе из УПЦ МП в ПЦУ
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
"1 сентября 2019 года состоялось общее собрание Свято-Троицкой громады села Войница Млынивского района Ривненской области. На нем было принято решение, согласно которому громада вышла из-под юрисдикции Московского патриархата и перешла в Православную церковь Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на общем собрании Свято-Троицкой религиозной громады присутствовали 119 верующих. За переход проголосовали - 102 человека, против - 13, воздержались - 4.
- Напомним, за полгода к ПЦУ присоединилось более 500 приходов УПЦ МП.
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