За полгода к ПЦУ присоединились более 500 приходов УПЦ МП, - Епифаний
Об этом Епифаний заявил во время брифинга в День крещения Киевской Руси-Украины, сообщает "Радио Свобода".
По словам Епифания, за полгода, прошедшие с момента создания Православной церкви Украины, к ней присоединилось более 500 приходов Украинской православной церкви (Московского патриархата).
"Всего в течение более полугода в Православной церкви Украины присоединились более 500 приходов со стороны Московского патриархата. Сейчас видим, что процесс немного приостановился, но все равно он проходит. По нескольким приходам уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ, но я верю, что в дальнейшем постепенно завершится вся эпопея избирательная, предвыборная, люди успокоятся и будут и в дальнейшем принимать решения коллегиально, на собрании большинством голосов о присоединении к нашей признанной Православной церкви Украины", - сказал Епифаний.
- Напомним, 28 июля предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) в воскресенье, 28 июля 2019 года, обратился к верующим по случаю Дня крещения Владимира .
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