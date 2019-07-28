За полгода к ПЦУ присоединились более 500 приходов УПЦ МП, - Епифаний

28 июля, 2019, 16:18

Митрополит Епифаний заявил, что за полгода к Православной церкви Украины присоединилось более 500 приходов УПЦ МП

Об этом Епифаний заявил во время брифинга в День крещения Киевской Руси-Украины, сообщает "Радио Свобода".

По словам Епифания, за полгода, прошедшие с момента создания Православной церкви Украины, к ней присоединилось более 500 приходов Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Всего в течение более полугода в Православной церкви Украины присоединились более 500 приходов со стороны Московского патриархата. Сейчас видим, что процесс немного приостановился, но все равно он проходит. По нескольким приходам уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ, но я верю, что в дальнейшем постепенно завершится вся эпопея избирательная, предвыборная, люди успокоятся и будут и в дальнейшем принимать решения коллегиально, на собрании большинством голосов о присоединении к нашей признанной Православной церкви Украины", - сказал Епифаний.