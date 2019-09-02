Глава Минэнерго рассказал о перспективах поставок американского газа из Польши

2 сентября, 2019, 12:06

Украина планирует реализовать положения Меморандума сотрудничества в сфере энергетики с Польшей и США уже в ближайшее время

Об этом на пресс-конференции сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Оржель, сообщает РБК-Украина .

Оржель заявил, что от этого соглашения выиграют все стороны, поскольку Украина импортирует около 10-11 млрд кубометров газа в год и является премиальным рынком.

"За этот рынок надо бороться. И если мы даем большие возможности вариантов поставок газа на рынок Украины, мы выиграем, выиграют наши партнеры, у них увеличиваются объемы продаж", - сказал он.

Как отметил Оржель, одним из ближайших задач Министерства энергетики станет разработка технических вопросов, "чтобы обеспечить увеличение получения газа из LNG-терминала в Польше, для того, чтобы мы могли диверсификатуваты, получить конкуренцию, для того, чтобы мы обеспечили нашу украинскую безопасность".

"Мы нашли понимание с нашими американскими партнерами", - сказал он и добавил, что польская сторона также будет работать над решением вопросов логистики.

Напомним, Украина, Польша и США 31 августа подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого построен специализированный интерконнектор, который объединит газотранспортные системы.