 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГлава Минэнерго рассказал о перспективах поставок американского газа из Польши

Глава Минэнерго рассказал о перспективах поставок американского газа из Польши


фото: delfi
Украина планирует реализовать положения Меморандума сотрудничества в сфере энергетики с Польшей и США уже в ближайшее время

Об этом на пресс-конференции сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Оржель, сообщает РБК-Украина .

Оржель заявил, что от этого соглашения выиграют все стороны, поскольку Украина импортирует около 10-11 млрд кубометров газа в год и является премиальным рынком.

"За этот рынок надо бороться. И если мы даем большие возможности вариантов поставок газа на рынок Украины, мы выиграем, выиграют наши партнеры, у них увеличиваются объемы продаж", - сказал он.

Как отметил Оржель, одним из ближайших задач Министерства энергетики станет разработка технических вопросов, "чтобы обеспечить увеличение получения газа из LNG-терминала в Польше, для того, чтобы мы могли диверсификатуваты, получить конкуренцию, для того, чтобы мы обеспечили нашу украинскую безопасность".

"Мы нашли понимание с нашими американскими партнерами", - сказал он и добавил, что польская сторона также будет работать над решением вопросов логистики.

 

Напомним, Украина, Польша и США 31 августа подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого построен специализированный интерконнектор, который объединит газотранспортные системы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

2 сентября, 2019 понедельник

1 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать