Украина, Польша и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики

31 августа, 2019, 20:45

Украина, Польша и США подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в facebook.

"Исторический день. Еще один шаг на пути к энергетической независимости не только Украины, но и всей Европы", - написал Данилюк.

Он отметил, что на встрече с министром энергетики США Риком Перри украинская делегация обсудила важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши.

Одним из шагов обеспечения энергетической независимости Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого построен специализированный интерконнектор, который объединит наши газотранспортные системы.