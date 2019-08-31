Украина, Польша и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики
31 августа, 2019, 20:45
Украина, Польша и США подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в facebook.
"Исторический день. Еще один шаг на пути к энергетической независимости не только Украины, но и всей Европы", - написал Данилюк.
Он отметил, что на встрече с министром энергетики США Риком Перри украинская делегация обсудила важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши.
Одним из шагов обеспечения энергетической независимости Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого построен специализированный интерконнектор, который объединит наши газотранспортные системы.
- Напомним, 31 августа Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" угрозой для всей Европы.
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