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Espreso.tvМирУкраина, Польша и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики

Украина, Польша и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики


фото: facebook
Украина, Польша и США подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в facebook.

"Исторический день. Еще один шаг на пути к энергетической независимости не только Украины, но и всей Европы", - написал Данилюк.

Он отметил, что на встрече с министром энергетики США Риком Перри украинская делегация обсудила важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши.

Одним из шагов обеспечения энергетической независимости Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого построен специализированный интерконнектор, который объединит наши газотранспортные системы.

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