ЕС отказывается идти на уступки по Brexit
2 сентября, 2019, 08:47
Ведущий участник переговоров по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье не принял предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона убрать из соглашения пункт о границе с Северной Ирландией
Об этом пишет BBC .
По мнению Барнье, что нынешний план избежания жесткой границы на острове Ирландия - это "максимальная уступка", которую может получить Великобритания.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился напрямую к президенту Европейского совета Дональду Туску с призывом пересмотреть соглашение о Brexit, изъяв из него механизм "бекстоп", целью которого является предотвратить появление жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.
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