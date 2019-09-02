ЕС отказывается идти на уступки по Brexit

2 сентября, 2019, 08:47

Ведущий участник переговоров по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье не принял предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона убрать из соглашения пункт о границе с Северной Ирландией

Об этом пишет BBC .

По мнению Барнье, что нынешний план избежания жесткой границы на острове Ирландия - это "максимальная уступка", которую может получить Великобритания.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился напрямую к президенту Европейского совета Дональду Туску с призывом пересмотреть соглашение о Brexit, изъяв из него механизм "бекстоп", целью которого является предотвратить появление жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.