 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕС отказывается идти на уступки по Brexit

ЕС отказывается идти на уступки по Brexit

Ведущий участник переговоров по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье не принял предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона убрать из соглашения пункт о границе с Северной Ирландией

Об этом пишет BBC .

По мнению Барнье, что нынешний план избежания жесткой границы на острове Ирландия - это "максимальная уступка", которую может получить Великобритания.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился напрямую к президенту Европейского совета Дональду Туску с призывом пересмотреть соглашение о Brexit, изъяв из него механизм "бекстоп", целью которого является предотвратить появление жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 сентября, 2019 понедельник

1 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

2 сентября, 2019 понедельник

1 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать