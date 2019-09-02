До 1 декабря в Украине должны отменить мораторий на продажу земель, - Зеленский

2 сентября, 2019, 12:54

К 1 октября 2019 года на рассмотрение в Верховную Раду должны внести законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и снятия моратория на продажу земель

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством правительства, парламента и правоохранительных органов, передает Еспресо.TV

"Надо объяснить обществу, что никто ни у кого не будет забирать землю. Модель земельной реформы направлена на развитие украинского фермерства и защиту интересов мелкого собственника", - пояснил президент.

Зеленский поручил принять закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земель до 1 декабря 2019 года.

Также необходимо на 100% наполнить информацией о земельных участках в государственном земельном кадастре до 1 января 2021 года.