До 1 декабря в Украине должны отменить мораторий на продажу земель, - Зеленский
2 сентября, 2019, 12:54
К 1 октября 2019 года на рассмотрение в Верховную Раду должны внести законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и снятия моратория на продажу земель
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством правительства, парламента и правоохранительных органов, передает Еспресо.TV
"Надо объяснить обществу, что никто ни у кого не будет забирать землю. Модель земельной реформы направлена на развитие украинского фермерства и защиту интересов мелкого собственника", - пояснил президент.
Зеленский поручил принять закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земель до 1 декабря 2019 года.
Также необходимо на 100% наполнить информацией о земельных участках в государственном земельном кадастре до 1 января 2021 года.
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