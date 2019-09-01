В Днепре умер раненый 25 августа украинский военный

1 сентября, 2019, 22:11

В Днепре в клинической больнице имени Мечникова от полученных 25 августа ранений скончался сержант Александр Грицаюк

Об этом сообщила пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в facebook.

Грицаюк получил смертельные ранения 25 августа под Марьинкой после того, как боевики обстреляли украинские позиции.

Александр Грицаюк родился 7 ноября 1971 г. и проживал в городе Христиновка Черкасской области.

"Это был очень общительный и позитивный человек, надежный друг и собрат, который хотел и умел воевать. В коллективе пользовался большим авторитетом, а к службе относился ответственно и добросовестно", - вспоминают Александра товарищи.