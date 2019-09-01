Израиль намерен аннексировать поселения на западном берегу Иордана, - Нетаньяху

1 сентября, 2019, 18:38

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о намерении аннексировать поселения на западном берегу реки Иордан

Об этом со ссылкой на Al-Awsat сообщает "Укринформ".

Соответствующее заявление Нетяньягу сделал во время церемонии открытия учебного года в поселке Элкана на западном берегу Иордана.

"С Божьей помощью мы распространим еврейский суверенитет на все поселения, как на часть государства Израиль", - сказал Нетаньяху.

Заявление прозвучало за несколько недель до запланированных на 17 сентября выборов в израильский Кнессет. Ранее Нетаньяху уже делал подобные обещания перед выборами в парламент в апреле.

Реакция Палестинской администрации на сегодняшнее заявление главы израильского правительства была незамедлительной. Как пишет агентство WAFA, пресс-секретарь главы администрации Палестины Набил Абу Рудиене подчеркнул, что такой шаг является неприемлемым и не приведет к миру, безопасности и стабильности в регионе.