Израиль намерен аннексировать поселения на западном берегу Иордана, - Нетаньяху
Об этом со ссылкой на Al-Awsat сообщает "Укринформ".
Соответствующее заявление Нетяньягу сделал во время церемонии открытия учебного года в поселке Элкана на западном берегу Иордана.
"С Божьей помощью мы распространим еврейский суверенитет на все поселения, как на часть государства Израиль", - сказал Нетаньяху.
Заявление прозвучало за несколько недель до запланированных на 17 сентября выборов в израильский Кнессет. Ранее Нетаньяху уже делал подобные обещания перед выборами в парламент в апреле.
Реакция Палестинской администрации на сегодняшнее заявление главы израильского правительства была незамедлительной. Как пишет агентство WAFA, пресс-секретарь главы администрации Палестины Набил Абу Рудиене подчеркнул, что такой шаг является неприемлемым и не приведет к миру, безопасности и стабильности в регионе.
- Напомним, 19 августа 2019 года состоялся официальный визит главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху в столицу Украины.
Читайте также
-
21 августа, 2019 Виталий Портников: Возвращению Путина нужно сопротивляться
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа