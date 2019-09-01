В сентябре в Совбезе ООН будет председательствовать Россия

1 сентября, 2019, 20:13

В сентябре в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций будет председательствовать Россия

Об этом со ссылкой на twitter ООН

"В течение сентября председательство в Совете Безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России", - сообщили в ООН.

Перед тем в августе в Совбезе ООН председательствовала Польша. После России, в октябре СБ ООН будет возглавлять ЮАР, в ноябре - Великобритания, в декабре - США.

Как известно, Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов. Пять из них находятся Совбезе постоянно - США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Остальные десять временных членов избираются каждые два года на правах ротации. Для принятия решений необходимо голосование большинства при условии единогласного решения всех постоянных членов.

Председательство в Совете Безопасности ООН переходит от одного государства-члена к другому ежемесячно, согласно алфавитному порядку латинского алфавита.

For the month of September, @RussiaUN takes on the rotating presidency of the Security Council. https://t.co/UdbHVcwHnm pic.twitter.com/mLBQ1Cq0Ip - United Nations (@UN) September 1, 2019