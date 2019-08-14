ООН отказалась от идеи Польши о назначении спецпредставителя по Украине - глава МИД Польши
Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Укринформ .
Глава МИД Польши рассказал, что нужны новые инструменты в поиске решения, которое остановило бы войну в Украине.
"Мы раньше предлагали использовать некоторые другие доступные инструменты. Да, можно было бы назначить специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он следил за тем, что происходит на Донбассе, в Украине", - пояснил он.
По мнению Чапутовича, такое должностное лицо могло бы информировать международное сообщество о ситуации в Украине.
"Есть же такие специальные представители в других регионах. Почему бы не иметь такого человека в Украине? Эта идея, скажем так, не была воспринята, не была одобрена", - констатировал министр.
- Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал рассмотреть вопрос создания должности специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины.
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